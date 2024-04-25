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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'yı Muhtarlar Derneği üyeleri ziyaret etti

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'ya, Muhtarlar Derneği üyeleri ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:43
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'yı Muhtarlar Derneği üyeleri ziyaret etti
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'ya, Muhtarlar Derneği üyeleri ziyarette bulundu.

        Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ve muhtarlar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kundakçı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Kundakçı, "Muhtarlar halkımızın içinde mahalle ve köylerde bulunan sesimiz, kulağımızdır. Kaymakamlığımızın kapısı halkımıza ve muhtarlarımıza her zaman açıktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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