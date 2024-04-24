Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 23 T 0429 plakalı taksi, Sürsürü Mahallesi Melahat Sokak'ta B.Ü. yönetimindeki 23 BU 194 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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