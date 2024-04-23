Keban'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Keban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Keban ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
15 Temmuz Meydanında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Keban Baraj İlkokulu bahçesinde devam eden törende, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.
Törene, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Demirhan, Savcı Şura Uzun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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