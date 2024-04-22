Elazığ'da annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü yaralandı
Elazığ'da rahatsızlanan annesini hastaneye götürürken kaza yapan sürücü yaralandı, kalp krizi geçiren annesi hastanede yaşamını yitirdi.
Elazığ'da rahatsızlanan annesini hastaneye götürürken kaza yapan sürücü yaralandı, kalp krizi geçiren annesi hastanede yaşamını yitirdi.
F.Ç'nin kullandığı 44 ADD 074 plakalı otomobil, Vali Fahribey Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile annesi G.Ç. (67) Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
G.Ç'nin kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği; F.Ç'nin, rahatsızlanan annesini hastaneye götürmeye çalıştığı öğrenildi.
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