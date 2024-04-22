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        Elazığ'da annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü yaralandı

        Elazığ'da rahatsızlanan annesini hastaneye götürürken kaza yapan sürücü yaralandı, kalp krizi geçiren annesi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 00:07 Güncelleme: 22.04.2024 - 00:07
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        Elazığ'da annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü yaralandı
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        Elazığ'da rahatsızlanan annesini hastaneye götürürken kaza yapan sürücü yaralandı, kalp krizi geçiren annesi hastanede yaşamını yitirdi.

        F.Ç'nin kullandığı 44 ADD 074 plakalı otomobil, Vali Fahribey Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile annesi G.Ç. (67) Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        G.Ç'nin kalp krizi nedeniyle hastanede hayatını kaybettiği; F.Ç'nin, rahatsızlanan annesini hastaneye götürmeye çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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