Elazığ'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Elazığ Müze Müdürlüğünde yapılan incelemede, sikkelerin tarihi eser niteliği taşıdığı, kılıcın da etnografik eser grubunda olduğu belirlendi.

Şüphelinin otomobilinde arama yapıldı, 17 sikke, yüzük, hançer, kılıç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.