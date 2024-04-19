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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 35 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 35 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:37
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        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 35 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 35 hükümlü yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışmada, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 35 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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