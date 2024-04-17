Elazığ Hipodromu'nda "Empati Parkuru"nun açılışı yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için yapılan "Empati Parkuru" açıldı.

Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan ve göl manzaralı olma özelliğini taşıyan Elazığ Hipodromu'nda, engellilere destek vermek ve onların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla "Empati Parkuru" yapıldı.

Vali Ömer Toraman, parkurun açılışında yaptığı konuşmada, hizmete kazandırılan Empati Parkuru'na emeği geçenlere teşekkür etti.

Millet olarak tarih boyunca atlarla hep içe içe olunduğunu ifade eden Toraman, "Atı millet olarak çok seviyoruz. Bugün de bu etkileşimin daha da artmasından memnuniyet duyuyoruz. Mekan olarak hipodromlar her ne kadar at yarışlarının yapıldığı mekanlar olarak biliniyorsa da yarışların dışında da pek çok etkinlikler yapılıyor." diye konuştu.

Hipodromda atla terapi ve engelli vatandaşlara dönük bazı özel faaliyetlerin yapıldığını belirten Toraman, Elazığ Hipodromu'na ilave bir fonksiyon daha kazandırılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu aktardı.