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        Elazığ Hipodromu'nda "Empati Parkuru"nun açılışı yapıldı

        Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için yapılan "Empati Parkuru" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:46
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        Elazığ Hipodromu'nda "Empati Parkuru"nun açılışı yapıldı
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        Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için yapılan "Empati Parkuru" açıldı.

        Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan ve göl manzaralı olma özelliğini taşıyan Elazığ Hipodromu'nda, engellilere destek vermek ve onların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla "Empati Parkuru" yapıldı.

        Vali Ömer Toraman, parkurun açılışında yaptığı konuşmada, hizmete kazandırılan Empati Parkuru'na emeği geçenlere teşekkür etti.

        Millet olarak tarih boyunca atlarla hep içe içe olunduğunu ifade eden Toraman, "Atı millet olarak çok seviyoruz. Bugün de bu etkileşimin daha da artmasından memnuniyet duyuyoruz. Mekan olarak hipodromlar her ne kadar at yarışlarının yapıldığı mekanlar olarak biliniyorsa da yarışların dışında da pek çok etkinlikler yapılıyor." diye konuştu.

        Hipodromda atla terapi ve engelli vatandaşlara dönük bazı özel faaliyetlerin yapıldığını belirten Toraman, Elazığ Hipodromu'na ilave bir fonksiyon daha kazandırılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu aktardı.

        Toraman, "Empati Parkuru ile engelli vatandaşlarımızın, toplum ve sosyal hayatın içerisinde yaşarken neler hissettiklerini, neler tecrübe ettiklerini diğer vatandaşlarımızın da özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın tecrübe etmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        TJK Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkan da bu tür sosyal sorumluluk projelerini yapmaya devam edeceklerini aktardı.

        Empati Parkuru'nda, bedensel, işitsel ve görme engellilerin yaşadığı zorluklar konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıkları dile getiren Alkan, "Tüm hipodromlarımız vatandaşlarımızın faydalanabilecekleri birer sosyal yaşam alanı. Kapılarımız her daim açık olacak. Misafirlerimizi ağırlayacağımız için mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra parkurun açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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