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        Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 21:46 Güncelleme: 15.04.2024 - 21:46
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        Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Z.R'nin kullandığı BT 0358 CX yabancı plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen D.K'nin kullandığı 23 DB 928 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 6 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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