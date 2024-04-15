Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Z.R'nin kullandığı BT 0358 CX yabancı plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen D.K'nin kullandığı 23 DB 928 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, aralarında sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2'si ağır 6 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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