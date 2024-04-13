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        Keban Belediye Başkanı Doğan, mazbatasını aldı

        Elazığ'da MHP'den Keban Belediye Başkanı seçilen Yücel Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:41
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        Keban Belediye Başkanı Doğan, mazbatasını aldı
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        Elazığ'da MHP'den Keban Belediye Başkanı seçilen Yücel Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.

        İlçe Seçim Kuruluna gelen Doğan'a İlçe Seçim Kurulu Başkanı Afife Acar Kalkan tarafından mazbatası verildi.

        Doğan, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

        Daha sonra belediyeye geçen Doğan, görevine başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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