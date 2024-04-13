Keban Belediye Başkanı Doğan, mazbatasını aldı
Elazığ'da MHP'den Keban Belediye Başkanı seçilen Yücel Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.
Elazığ'da MHP'den Keban Belediye Başkanı seçilen Yücel Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.
İlçe Seçim Kuruluna gelen Doğan'a İlçe Seçim Kurulu Başkanı Afife Acar Kalkan tarafından mazbatası verildi.
Doğan, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.
Daha sonra belediyeye geçen Doğan, görevine başladı.
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