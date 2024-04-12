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        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.04.2024 - 15:42
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        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan S.G, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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