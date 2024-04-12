Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan S.G, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
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