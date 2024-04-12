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        Türk Kızılay şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kardeşlere destek olacak

        Türk Kızılay Pendik Şubesi ve Genç Kızılay Pendik İlçe Başkanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti üzerine Elazığ'da lösemi hastası çocukları olan aileye nakdi destek sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:57
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        Türk Kızılay şehit astsubay Ataş'ın vasiyeti üzerine lösemili kardeşlere destek olacak
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        Türk Kızılay Pendik Şubesi ve Genç Kızılay Pendik İlçe Başkanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti üzerine Elazığ'da lösemi hastası çocukları olan aileye nakdi destek sunacak.

        Şehit Ataş'ın şehadetinden bir süre önce silah arkadaşları tarafından çekilen videoda yer alan, "Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca bütün masraflarını okul vesaire karşılayın, benim vasiyetim bu." ifadeleri üzerine Türk Kızılay Pendik Şubesi ve Genç Kızılay Pendik İlçe Başkanlığı şehidin vasiyetini yerine getirmek için çalışma başlattı.

        İstanbul'dan Elazığ'a gelen Türk Kızılay Pendik Şube Başkan Vekili Macit Belli'nin de bulunduğu heyet, şehidin Kovancılar ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

        Kızılay yetkilileri daha sonra Türk Kızılay Kovancılar Şubesi aracılığıyla şehidin memleketi Elazığ'da lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki Dilara ve 1 yaşındaki kardeşi Eylülnaz Acar'ın ailesi ile iletişime geçerek, aileye destek sunmak istediklerini iletti.

        Ardından kent merkezindeki Kırklar Mahallesi'nde yaşayan Acar ailesini ziyaret eden Korkmaz ve beraberindekiler Kızılay olarak gerçekleştirdikleri kampanya kapsamında temin edilen nakdi yardımı kendilerine aktaracaklarını belirtti.

        Aile fertleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kızılay heyetine teşekkür etti.

        Kızılay yetkilileri hastalara destek sunulması için yardım çağrısında bulunarak, hayırseverlerden bu konuda duyarlılık beklediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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