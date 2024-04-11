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        Keban'da güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildiği, güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:19
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        Keban'da güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildiği, güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı.

        Kaymakam Furkan Atalık, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Akbulut ve beraberindekiler bayramı görev başında geçiren polis, asker ve sağlık personelinin bayramı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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