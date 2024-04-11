Keban'da güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirildiği, güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının bayramı kutlandı.

Kaymakam Furkan Atalık, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Akbulut ve beraberindekiler bayramı görev başında geçiren polis, asker ve sağlık personelinin bayramı tebrik etti.