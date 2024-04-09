Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Türk Kızılay Pendik Şubesinden Elazığ'da şehit kabirlerine ziyaret

        Türk Kızılay Pendik Şubesi yöneticileri ve gönüllülerinden oluşan bir heyet, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şehit mezarlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 21:33 Güncelleme: 09.04.2024 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay Pendik Şubesinden Elazığ'da şehit kabirlerine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay Pendik Şubesi yöneticileri ve gönüllülerinden oluşan bir heyet, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şehit mezarlarını ziyaret etti.

        Türk Kızılay Kovancılar Şubesiyle Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi faaliyette bulunmak üzere İstanbul'dan kente gelen Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri, Kovancılar Mezarlığı'ndaki şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, şehit Tabip Teğmen Yüksel Demir ve şehit Uzman Çavuş Mehmet Kaya Çelik'in kabirlerine ziyarette bulundu.

        Şehitlerin aileleri ve yakınlarının da katıldığı programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Programa katılamayan Türk Kızılay Pendik Şube Başkanı Cihat Aslanoğlu adına, yönetim kurulu üyesi Macit Belli ve Kızılay gönülleri, şehit ailelerine Türk bayrağı, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

        Programa, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Belediye Başkanı Vahap Gök, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Savaş Dalgıç, Türk Kızılay Kovancılar Şube Başkanı Nurullah Yüksel de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        Elazığ'da bayram arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi
        Elazığ'da bayram arifesinde mezarlıklar ziyaret edildi
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da şehit aileleri ve gazilerle ifta...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da şehit aileleri ve gazilerle ifta...
        Okul müdürünün 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası
        Okul müdürünün 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiası
        Elazığ'da bir mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        Elazığ'da bir mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasında
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı