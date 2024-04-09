Türk Kızılay Pendik Şubesinden Elazığ'da şehit kabirlerine ziyaret

Türk Kızılay Pendik Şubesi yöneticileri ve gönüllülerinden oluşan bir heyet, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde şehit mezarlarını ziyaret etti.

Türk Kızılay Kovancılar Şubesiyle Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi faaliyette bulunmak üzere İstanbul'dan kente gelen Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri, Kovancılar Mezarlığı'ndaki şehit Piyade Astsubay Yusuf Ataş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı, şehit Tabip Teğmen Yüksel Demir ve şehit Uzman Çavuş Mehmet Kaya Çelik'in kabirlerine ziyarette bulundu.