Elazığ'da bir mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde 3 kişinin gece iş yerine girerek bazı ürünleri çaldığı belirlendi.

Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Sokak'ta bulunan giysi mağazasının sahibi Hülya Değirmenci, sabah iş yerine geldiğinde bazı ürünlerin çalındığını fark etti.

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