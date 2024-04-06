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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:18
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin ikametindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 38,43 gram sentetik uyarıcı, 18 sentetik ecza, sahte kimlik, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 48 bin 800 lira ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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