Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şüphelinin ikametindeki aramada, ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 38,43 gram sentetik uyarıcı, 18 sentetik ecza, sahte kimlik, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 48 bin 800 lira ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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