Elazığ'da AK Parti 2, MHP 1 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etti

ELAZIĞ’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde MHP, AK Parti’nin kazandığı Ağın ilçesinde, AK Parti ise MHP’nin kazandığı Keban ile Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Sivrice ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Elazığ’da 31 2024 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Ağın ilçesinde AK Parti adayı Şeref Çakar, 538 oy ve yüzde 47.56 oranla seçimi önde tamamlarken, MHP’li mevcut belediye başkanı Ali Uslu ise yüzde 42.08 oranla 476 oy aldı. MHP’li mevcut belediye başkanı Ali Uslu, usulsüz seçmen taşındığı iddiasıyla İl Seçim Kurulu’na başvurarak, itirazda bulundu.

Keban ilçesinde de MHP Adayı Yücel Doğan, 891 oy ve yüzde 32.14 oranla seçimi önce tamamladı. AK Parti'li Fethiye Atlı ise 768 oyla yüzde 27.7 oranla ikinci oldu. AK Parti adayı Atlı, Yücel Doğan’ın Elazığ Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanlığı görevinden belirlenen sürede istifa etmediğini, bu nedenle seçilebilir yeterliliği olmadığı gerekçesiyle, İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İtirazı reddedilen Atlı, bu kez İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

Sivrice ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Ebubekir Irmak, 984 oy ve yüzde 35.89 oranla birinci olurken, AK Parti adayı Fethi Atagün ise 932 oy ve yüzde 34 oranla ikinci oldu. AK Parti adayı Fethi Atagün, geçersiz sayılan oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.