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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan özel öğrencilere ziyaret

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vakıfbank Ortaokulunda eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:39
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        Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan özel öğrencilere ziyaret
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        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vakıfbank Ortaokulunda eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti.

        Ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kundakçı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Kundakçı, özel öğrencilere eğitim veren tüm özel eğitim öğretmenlerine teşekkür etti.

        Öğrencilerle yakından ilgilenen Kundakçı yaptığı açıklamada, her alanda özel gereksinimli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için toplum olarak birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.

        Kundakçı, "Özel öğrencilerimiz bizler için çok kıymetli. Bu özel yavrularımızın yanında olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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