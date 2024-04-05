Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan özel öğrencilere ziyaret

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vakıfbank Ortaokulunda eğitim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaretinde öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kundakçı, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kundakçı, özel öğrencilere eğitim veren tüm özel eğitim öğretmenlerine teşekkür etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kundakçı yaptığı açıklamada, her alanda özel gereksinimli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için toplum olarak birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.