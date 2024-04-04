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        Elazığ'da duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı

        Elazığ'da duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:17 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:17
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        Elazığ'da duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı
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        Elazığ'da duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İzzetpaşa Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki duvarda bulunan deliğe ebabil kuşunun sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sepetli merdivenle ulaştıkları çatıda, duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşunu kurtardı.

        Kanadından yaralanan kuş, tedavi için veterinere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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