Elazığ'da duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı
Elazığ'da duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elazığ'da duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzzetpaşa Mahallesi'nde bir binanın çatısındaki duvarda bulunan deliğe ebabil kuşunun sıkıştığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sepetli merdivenle ulaştıkları çatıda, duvardaki deliğe sıkışan ebabil kuşunu kurtardı.
Kanadından yaralanan kuş, tedavi için veterinere teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.