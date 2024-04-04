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        Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:45 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:45
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        Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Hicret Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede görevli hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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