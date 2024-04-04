Elazığ'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hicret Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede görevli hafriyat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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