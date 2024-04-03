Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tespit edilen 3 şüphelinin ev ve üstlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 2 tüfek, 40 kartuş, 26,26 gram sentetik uyuşturucu, 89 sentetik ecza ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapıldı, 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.