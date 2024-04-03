Elazığlılar 'sahur halayı' etkinliğinde buluştu

ELAZIĞ’da ramazan ayının 23’üncü gününde geleneksel hale getirilen ve bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘sahur halayı’ etkinliğinde toplanan yüzlerce kişi, aynı anda halaylar çekti, çiftetelli oynadı. Etkinliğe katılanlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Elazığ’da Harput Kültür Sanat ve Eğitim Derneği öncülüğünde düzenlenen ‘sahur halayı’ etkinliğinin, bu yıl 9’uncusu yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, kentin trafik plakası olan 23 rakamına atfen ramazan ayının 23’üncü gününde saat 23.23’te davul ve klarnetler eşliğinde halaylar çekti, meşaleler yaktı. Halayın ardından bir süre çiftetelli oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Sahur halayını izlemeye gelenler de, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.