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        Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:25 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:30
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        Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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        ELAZIĞ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan M.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.P.’nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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