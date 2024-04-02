Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edilen yaralılardan M.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.P.’nin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.