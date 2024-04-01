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        Elazığ'da AK Parti'li Şerifoğulları yeniden seçildi, ilçelerde AK Parti 3, YRP 3, MHP 2, BBP ve DEM 1 başkanlık kazandı

        ELAZIĞ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan AK Parti'li Şahin Şerifoğulları, yeniden belediye başkanı seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:12 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:15
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        Elazığ'da AK Parti'li Şerifoğulları yeniden seçildi, ilçelerde AK Parti 3, YRP 3, MHP 2, BBP ve DEM 1 başkanlık kazandı
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        ELAZIĞ’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan AK Parti’li Şahin Şerifoğulları, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, Yeniden Refah Partisi (YRP) 3, MHP 2, BBP ve DEM Parti 1’er başkanlık kazandı.

        Elazığ’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 38.08’ini alan mevcut başkan AK Parti’li Şahin Şerifoğulları, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, YRP 3, MHP 2, BBP ve DEM Parti de 1’er belediye başkanlığı kazandı.

        Ağın’da AK Parti’li Şeref Çakar, Arıcak’ta AK Parti’li Mehmet Yılmaz Yalçınkaya, Maden’de AK Parti’li Musa Orhan, Palu’da YRP’li Muhammet Septioğlu, Alacakaya’da YRP’li Zafer Altınışık, Sivrice’de YRP’li Ebubekir Irmak, Keban’da MHP’li Yücel Doğan, Baskil’de MHP’li Tuncer Turus, Karakoçan’da DEM Partili Cafer Oğur ve Kovancılar’da BBP’li Vahap Gök, seçimin galibi oldu.

        ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR

        1980 yılında Elazığ'da doğan Şahin Şerifoğulları, ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayıp, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı. Daha sonra bu görevinden ayrılan Şahin Şerifoğulları, BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde 3 yıl süreyle uzman olarak çalıştı. Şerifoğulları ayrıca; Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Elazığ Belediye Başkanlığına seçilen Şerifoğulları, evli ve 3 çocuk babası.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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