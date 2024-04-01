Elazığ'da AK Parti'li Şerifoğulları yeniden seçildi, ilçelerde AK Parti 3, YRP 3, MHP 2, BBP ve DEM 1 başkanlık kazandı

ELAZIĞ’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan AK Parti’li Şahin Şerifoğulları, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, Yeniden Refah Partisi (YRP) 3, MHP 2, BBP ve DEM Parti 1’er başkanlık kazandı.

Elazığ’da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 38.08’ini alan mevcut başkan AK Parti’li Şahin Şerifoğulları, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 3, YRP 3, MHP 2, BBP ve DEM Parti de 1’er belediye başkanlığı kazandı.