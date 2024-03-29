Elazığ'da silahlı kavgada iki kardeşten biri yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İçme köyünde O.Y. ile kardeşi V.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Elazığ'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

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