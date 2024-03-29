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        Elazığ'da silahlı kavgada iki kardeşten biri yaralandı

        Elazığ'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 21:31 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:31
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        Elazığ'da silahlı kavgada iki kardeşten biri yaralandı
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        Elazığ'da iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        İçme köyünde O.Y. ile kardeşi V.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu O.Y, tabancayla V.Y'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan V.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, O.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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