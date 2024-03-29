Elazığ'da dezavantajlı kadınlara 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dezavantajlı ev kadınlarının gelir düzeyini arttırmak için 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı.

Hayvan pazarında gerçekleştirilen hindi dağıtım töreninde, Kovancılar Belediyesi, Kaymakamlık ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçirilen "Kovancılar Kadınları Hindi Yetiştiriyor Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 120 kadına eşit sayıda hindi yavrusu verildi.

Ayrıca yavru hindilerin beslenmesi için 2 ay yetecek kadar her aileye yem desteğinde de bulunuldu.

Kaymakamı Mustafa Dilekli, programda yaptığı konuşmada, projenin ailelerin sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayacağını söyledi.

Dilekli, "Bu projenin ilçemize ve sizlere, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Görev süreci boyunca bu tip projelere büyük emek sarf eden belediye başkanımıza görevinin bu son günlerinde ayrıca özel bir teşekkürü borç biliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hacı Akpınar da görev süresi boyunca elinden geldiği kadar ilçenin kalkınması ve gelişmesi için gayret gösterdiğini belirtti.