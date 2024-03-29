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        Elazığ'da dezavantajlı kadınlara 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dezavantajlı ev kadınlarının gelir düzeyini arttırmak için 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 19:02 Güncelleme: 29.03.2024 - 19:22
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        Elazığ'da dezavantajlı kadınlara 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dezavantajlı ev kadınlarının gelir düzeyini arttırmak için 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı.

        Hayvan pazarında gerçekleştirilen hindi dağıtım töreninde, Kovancılar Belediyesi, Kaymakamlık ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçirilen "Kovancılar Kadınları Hindi Yetiştiriyor Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 120 kadına eşit sayıda hindi yavrusu verildi.

        Ayrıca yavru hindilerin beslenmesi için 2 ay yetecek kadar her aileye yem desteğinde de bulunuldu.

        Kaymakamı Mustafa Dilekli, programda yaptığı konuşmada, projenin ailelerin sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayacağını söyledi.

        Dilekli, "Bu projenin ilçemize ve sizlere, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Görev süreci boyunca bu tip projelere büyük emek sarf eden belediye başkanımıza görevinin bu son günlerinde ayrıca özel bir teşekkürü borç biliyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Hacı Akpınar da görev süresi boyunca elinden geldiği kadar ilçenin kalkınması ve gelişmesi için gayret gösterdiğini belirtti.

        İlçede yaşayan dezavantajlı kadınlara ekonomik katkı sunacak bu projenin hayırlı olmasını dileyen Akpınar, şöyle konuştu:

        "Bu projemiz ilçe ekonomisine yaklaşık 150 milyon lira değerinde bir katma değer sağlayacağız. Bu projeyle üreticiye alım garantisi verdiğimiz gibi çiftçimiz tarafından üretimin sürekliliğini sağlayacağız. Geçen hafta bunun eğitimi verdik, çiftçilerimizin bu konuda bilinçli olduğunu gördük. Bu verdiğimiz hindi yavrularımız aile ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun."

        Törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Demirkesen, Kovancılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tayfur Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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