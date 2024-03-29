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        Elazığ'da asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:07
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        Elazığ'da asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 27 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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