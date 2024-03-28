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        Sivrice'de Kütüphane Haftası kutlandı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kütüphane Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:30
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        Sivrice'de Kütüphane Haftası kutlandı
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kütüphane Haftası kutlandı.

        Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen, ana teması "Kültürler arası diyalog ve kütüphaneler" olarak belirlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sivrice Halk Kütüphanesi Müdürü Niyaz Ömer Murat tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kitap hediye etti.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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