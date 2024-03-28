Sivrice'de Kütüphane Haftası kutlandı

Sivrice Halk Kütüphanesi Müdürü Niyaz Ömer Murat tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen, ana teması "Kültürler arası diyalog ve kütüphaneler" olarak belirlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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