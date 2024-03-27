Baskil'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Baskil ilçesinde kitap okuma etkinliği yapıldı.

Şakir Benzeş Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı da katıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, kitap okuma kampanyası kapsamında ilçe kütüphanesinde ortaokul öğrencileri ile kitap okuduklarını belirtti.

Okuma etkinliğinden sonra öğrencilerle sohbet ederek, okumanın önemi, okuduğunu anlamanın ve öğrenmenin en iyi yolu olduğunu aktardıklarını kaydeden Şerbetçi, "Bizim bütün amacımız gençleri okumaya teşvik ederek okuma kültürünü geliştirmektir. Öğrencilerin okumaya ilgisi oldukça önemlidir. Kitap okuma etkinliğine katılan gençlere teşekkür ederim." dedi.