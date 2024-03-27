Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

        Baskil ilçesinde kitap okuma etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baskil ilçesinde kitap okuma etkinliği yapıldı.

        Şakir Benzeş Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı da katıldı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, kitap okuma kampanyası kapsamında ilçe kütüphanesinde ortaokul öğrencileri ile kitap okuduklarını belirtti.

        Okuma etkinliğinden sonra öğrencilerle sohbet ederek, okumanın önemi, okuduğunu anlamanın ve öğrenmenin en iyi yolu olduğunu aktardıklarını kaydeden Şerbetçi, "Bizim bütün amacımız gençleri okumaya teşvik ederek okuma kültürünü geliştirmektir. Öğrencilerin okumaya ilgisi oldukça önemlidir. Kitap okuma etkinliğine katılan gençlere teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Elazığ milletvekili Keleş, nefes borusuna cisim kaçan çocuğu kurta...
        AK Parti Elazığ milletvekili Keleş, nefes borusuna cisim kaçan çocuğu kurta...
        AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich ma...
        AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich ma...
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 34 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında 34 hükümlü yakalandı
        Nijeryalı üniversite öğrencisinin cenazesi ailesinin isteği üzerine Elazığ'...
        Nijeryalı üniversite öğrencisinin cenazesi ailesinin isteği üzerine Elazığ'...
        Bakan Yumaklı, Elazığ'da veteriner yol kontrol istasyonunda incelemede bulu...
        Bakan Yumaklı, Elazığ'da veteriner yol kontrol istasyonunda incelemede bulu...
        Bakan Yumaklı: Yüzer GES, karadakine göre yüzde 10 daha verimli (2)
        Bakan Yumaklı: Yüzer GES, karadakine göre yüzde 10 daha verimli (2)