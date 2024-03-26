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        Bakan Yumaklı: Yüzer GES, karadakine göre yüzde 10 daha verimli (2)

        HAYVANKONTROL VE DENETİM İSTASYONU FAALİYETE GİRECEKTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü Harput Konferans Salonu'nda sektör paydaşları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:56 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:00
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        Bakan Yumaklı: Yüzer GES, karadakine göre yüzde 10 daha verimli (2)
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        HAYVANKONTROL VE DENETİM İSTASYONU FAALİYETE GİRECEK

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü Harput Konferans Salonu’nda sektör paydaşları ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Yumaklı, faaliyete girecek olan Elazığ Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, istasyonun nisan ayında faaliyete gireceğini belirterek, “Geçtiğimiz haftalarda açıklamış olduğumuz hayvancılık yol haritamızda belirttiğimiz gibi ülkemizdeki hayvansal üretimi artırma adına bir dizi başlık altında yapacaklarımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Bunlardan en önemlisi de özellikle hayvan hastalıklarının kontrolsüz hayvan hareketleri ile birlikte ülkemizin farklı bölgelerine taşınması söz konusuydu. Özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle son dönemde gösteren ve ekonomimiz için büyük zarar veren hayvan hastalıkları ile mücadelede yol kontrol noktalarından bahsetmiştik. İlkini Erzurum’da açtık ve yürürlüğe koyduk. Ülke ekonomisine ve hayvancılık açısından son derece büyük zararlar veren hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda ikinci noktamız da Elazığ’dı. Burada da bugün son hazırlıklarını gözden geçirdiğimiz önümüzdeki aydan itibaren faaliyetine başlayacak olan yol kontrol ve denetim istasyonunu ziyaret etmiş olduk. Burada deneyimli veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte aynı zamanda bizlere yardımcı olması açısından kolluk kuvvetlerimiz de yine eşgüdüm içerisinde çalışıyor olacaklar” dedi.

        ‘8 NOKTADA AÇILMASINI PLANLADIK’

        Hayvan kontrol ve denetim istasyonlarının 8 noktada açılmasını planladıklarını belirten Bakan Yumaklı, “İstiyoruz ki biz hayvan hastalıkları ile mücadelemizde aşı programlarımız, bilgilendirme bilinçlendirme faaliyetlerimiz bunların tamamı bir bütün içinde olsun. Eğer yol kontrol noktalarında herhangi bir farklılık, usulsüzlük tespit edilirse arkadaşlarımız tarafından gerekli işlem yapılmış olsun. Türkiye çapında 8 tane planladık. Ankara, Çankırı, Sivas, Kayseri ve Mersin’de de açılmasını planladık. Birkaç ay sonra kurban bayramı dolayısıyla hayvan hareketleri ve hastalıklarının en çok taşıma potansiyeline sahip dönemler olduğunu göz önünde olduğunu da alırsak bunların etkisini son derece yüksek olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, programın ardından havayolu ile Ankara’ya hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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