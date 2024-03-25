Hazarbaba Dağı ilkbaharda beyaza büründü
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Hazarbaba Dağı, yeniden beyaz örtüyle kaplandı.
Hazarbaba Dağı ve kuzeyinde yer alan Hazar Gölü, doğal güzelliği ile her mevsim farklı manzaralar sunuyor.
Baharın gelişiyle kıştan kalan karların bir bölümünün eridiği dağ, Sivrice'de 3 gün önce başlayan ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden yağışla ilkbaharda beyaza büründü.
Karla kaplı dağ ve kazların yüzdüğü Hazar Gölü, güzel görüntü oluşturdu.
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