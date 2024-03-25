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        Krom madeninde işçilerin üzerine taş düştü: 2 yaralı (2)

        VALİLİKTENAÇIKLAMAElazığ Valiliği, krom madeni ocağında 2 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:20
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        Krom madeninde işçilerin üzerine taş düştü: 2 yaralı (2)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA

        Elazığ Valiliği, krom madeni ocağında 2 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesi’nde saat 14.50’de meydana gelen olayda göçük altında kalan 2 işçi yapılan müdahaleler neticesinde kurtarılmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmışlardır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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