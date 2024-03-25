Krom madeninde işçilerin üzerine taş düştü: 2 yaralı (2)

Elazığ Valiliği, krom madeni ocağında 2 işçinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesi’nde saat 14.50’de meydana gelen olayda göçük altında kalan 2 işçi yapılan müdahaleler neticesinde kurtarılmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmışlardır” denildi.

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