Destici: Kazanma ihtimaliniz yoksa adaylarınızı çekin ve Cumhur İttifakı'nı destekleyin

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere daha önce ittifakımızda olup da seçime kendi adaylarıyla giren partilere sesleniyoruz. Kazanma ihtimaliniz yoksa adaylarınızı çekin ve Cumhur İttifakı adaylarını destekleyin. Diyelim ki Urfa’da Yeniden Refah Partisi’nin alacağı oyla Cumhur İttifakı kaybeder ve terör örgütünün partisi kazanırsa o zaman bu vebalin altından kalmak kendileri açısından güç olur diye düşünüyorum. Bu, İstanbul için de böyledir İzmir için de böyledir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında Elazığ’a geldi. Kovancılar ilçesinde Belediye başkan adayı Vahap Gök için vatandaşlardan oy isteyen Destici, daha sonra Yazıkonak beldesini ziyaret etti. Burada seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Destici, sonra kent merkezinde partisinin il binasında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin, dünyanın en güvenli seçimlerinin yapıldığı ülkelerin başında geldiğini belirten Destici, "Jandarmamız, hem kırsal kesimde asayişimizi sağlamada hem terörle mücadelede büyük bir özveri ile adeta mücadelelerine destan yazarak devam ediyorlar. Seçimlerin güvenliğinin sağlanmasında şehir merkezlerinde polisimiz etkin rol alıyor. Kırsal kesimde de seçimlerin güvenliğini sağlama görevi jandarmamıza düşüyor. Jandarmamız bugüne kadar bu konuda çok hassas davranarak gerçekten üst düzeyde seçimlerin güvenliğini temin ediyor. Bütün dünya, Avrupa’dan gelen gözlemciler kabul ediyor ki, dünyada seçimlerin en güvenli yapıldığı ülkelerin başında Türkiye geliyor. Münferit olaylar yok mu var. Bizim de karşılaştığımız olaylar olmuştur. Ama genele baktığımızda Türkiye’de seçimler sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Jandarma neymiş? Sandıklara müdahale ediyormuş. Sandıkların başına gelip sandık başkanları ve görevlerini darp ediyormuş. Böyle bir iftira gerçekten çok acımasızca bunu tarif edecek söz bulamıyorum. Belki münferit bazı hadiseler yaşanmış olabilir ama bunu bütün jandarmaya bu şekilde yüklemek ve her yerde böyle oluyormuş gibi bunu ortaya koymak çok çirkin ve yanlış şeyler. CHP’nin Genel Başkanı tabii toy, bazen ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Daha sonra geri toparlamaya çalışıyor. Birkaç hadisede biliyorsunuz ‘Sürçü lisan ettim, affola’ gibi bir takım şeyler dedi. İnşallah bu da sürçü lisandır. Yoksa bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Özgür Özel’e diyoruz ki jandarmamızdan, askerimizden, polisimizden özür dile, dolayısıyla onlarla uğraşmayı bırak. Sen millete dön, ‘milletin oyunu nasıl alırım’ bunun hesabını yap" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ PARTİSİNİN KAZANMA İHTİMALİ OLAN İLLERDE ADAY ÇIKARMADIK' Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı illerde AK Parti adaylarını desteklediklerini belirten Destici, "Diğer taraftan belki de şunun üstünü kapatmaya çalışıyordur. Onlar biliyorsunuz terör örgütünün partisiyle kent uzlaşısı adı altında İstanbul ve Mersin başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde seçim işbirliği yapıyorlar. Bu tamamen bize göre ihanettir. Terör örgütünün siyasi partisi neyse terör örgütü de aynısıdır. Birisine dağda görev verilmiştir, eline silah verilmiştir. Birine ovada, birisine, mecliste, birisine basında görev verilmiştir. Birbirinden farkı yoktur. Bunun üstünü kimse kapatamaz. Büyük Birlik Partisi’nin 400’e yakın adayı vardır. Bunların neredeyse tamamı iddialıdır. Biz kazanmak için aday koyduk. Kaybettirmek için aday koymadık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, örneğin biz buraya Bingöl’den geldik. Orada terör örgütünün partisinin adayı yarıştığı için orada aday çıkarmadık. Orada Cumhur İttifakı adayını yani AK Parti adayını destekliyoruz. Ağrı’da böyle, Şırnak’ta da böyle Hakkari merkezde de böyledir" diye konuştu.