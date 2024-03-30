Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.