Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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