Elazığ Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları'ndan açıklama:

Kesin olmayan sonuçlara göre Elazığ Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları, "Şimdi önümüzde çok daha büyük bir sorumluluk var. Önümüzdeki 5 yıl boyunca şehrimizi daha yaşanabilir, huzurlu ve daha gelişmiş bir düzeye taşımak için canla başla ve daha da önemlisi ilk günkü aşkla çalışma zamanıdır." dedi.

Şerifoğulları, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenerek, vatandaşların demokratik hakkını sandığa giderek en güzel şekilde kullandığını, milli iradenin bir kez daha tecelli ettiğini söyledi.