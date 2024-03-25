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        Elazığ Palu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı

        Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:44
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        Elazığ Palu'da maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı.

        Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Göçük altında kalan işçiler Mehmet Salih Ö. ve Abdullah D. maden ocağındaki ekipler tarafından kurtarıldı.

        Yaralı 2 işçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, göçüğün meydana geldiği maden ocağına giderek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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