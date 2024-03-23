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        BBP Genel Başkanı Destici, Elazığ'da "Büyük Kovancılar Buluşması"nda konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz kardeşlikten, birlikten, beraberlikten yanayız. Bu kardeşliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:45
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        BBP Genel Başkanı Destici, Elazığ'da "Büyük Kovancılar Buluşması"nda konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz kardeşlikten, birlikten, beraberlikten yanayız. Bu kardeşliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir." dedi.

        Destici, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde partisinin Elazığ Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi önünde düzenlediği "Büyük Kovancılar Buluşması"nda partililerle bir araya geldi.

        Partilerinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılının 2 gün sonra olduğunu anımsatan Destici, "Kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Biliyorum ki, sizler de en az bizim kadar onu seviyordunuz. Çünkü o vatanını, milletini, bayrağını, Türk'ü, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'si, Sünni'si, Zaza'sı, Arap'ı, bu milletin her bir evladını seviyordu. İşte bizim büyük birliğin kuruluşu ve var oluş sebebi budur." diye konuştu.

        Yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyaset izlediklerini dile getiren Destici, çözüm odaklı ve vatandaşın problemini çözmek, eksiklikleri gidermek ve birlik için siyaset yaptıklarını anlattı.

        Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısına değinen Destici, şunları kaydetti:

        "Biz kardeşlikten, birlikten, beraberlikten yanayız. Bu kardeşliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Terörü ve şiddeti lanetliyoruz. Kim yaparsa yapsın, kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın. Dün Rusya'da bir terör eylemi gerçekleştirildi ve 100'den fazla insan hayatını kaybetti. İster Rus, ister Alman, ister Türk, Kürt ya da Arap ne fark ediyor? Masum insanlar hayatını, canlarını kaybediyor. Onun için terörü lanetliyoruz, onun için devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne ve milletin huzuruna istiklaline ve istikbaline en önemlisi de birliğine sahip çıkıyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bir olmayanlar, devletlerinin varlığını, ülkelerinin bütünlüğünü, milletin birliğini koruyamayan milletlerin ne halde olduğunu görüyoruz. Suriye'nin, Irak'ın, Afganistan'ın, Afrika ülkelerinin hali ortada. İşte en son Filistin'in, Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın hali ortada. Onun için hepimiz için ibretlik dersler vardır. Hepimiz bundan ibret alacağız, ders alacağız. Ülkemize, devletimize, milletimize, inançlarımıza, kardeşliğimize sahip çıkacağız."

        31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Destici, huzur, barış, kardeşlik içerisinde bir seçim geçirmeyi temenni etti.

        Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını bildiren Destici, yerel seçimlere de Cumhur İttifakı'yla girdiklerini ve bazı yerlerde işbirliği yaptıklarını anlattı.

        Partisinin Kovancılar Belediye Başkanı adayı Vahap Gök için destek isteyen Destici, "Doğru, dürüst ve ahlak sahibi olacağız. Belediye bize emanet edildiğinde doğru, dürüst ve ahlaklı yöneteceğiz. Biz size bunları vadediyoruz. İnşallah mahcup olmayacağız. 31 Mart akşamı inşallah zafer bizim olacak, zafer sizin olacak, zafer Kovancılar'ın olacak, zafer Türkiye'nin olacak." ifadelerini kullandı.

        Destici, daha sonra seçim koordinasyon merkezinde partililerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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