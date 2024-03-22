Fatih Erbakan: Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar (2)

'SEÇİMLERGELMEDEN ÜYE SAYISI BAKIMINDAN 3'ÜNCÜ BÜYÜK PARTİ OLACAĞIZ'

Bingöl’deki mitinginin ardından Elazığ’a geçen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Karakoçan, Palu ve Kovancılar ve ilçelerini ziyaret ederek, partililerle buluştu. Kovancılar ilçesinde seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlara seslenen Erbakan, partisinin üye sayısının 487 bini geçtiğini belirterek, "Biraz önce aldığımız habere göre üye sayımız 487 bini geçti. MHP’yi şu an için geride bıraktık. Şimdi önümüzde İYİ Parti var. İnşallah 15- 20 bin üyeyi daha kaydettiğimiz zaman seçim gelmeden önümüzdeki hafta İYİ Parti’yi de geride bırakacağız. İnşallah seçimler gelmeden üye sayısı bakımından Türkiye’nin 3’üncü büyük partisi olacağız. Bu olay milletimizin Yeniden Refah Partisi’ne çok açık teveccühüdür" dedi.

'YENİDEN REFAH KURTULUŞUN, UMUDUN ADRESİ OLMUŞTUR'

Partisinin 6,5 ayda yüzde 90’dan fazla büyüdüğünü ifade eden Erbakan, "Milletimiz kurtuluşun, umudun adresi olarak toplanma merkezi olarak gördüğünün çok açık ifadesidir. 6,5 ayda yüzde 90 büyüyen başka bir siyasi parti yok. Yeniden Refah Partisi Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Bu fedakar dava erlerinin gayreti, milletimizin teveccühü, duası, Cenabı Allah’ın yardımı ve Milli Görüş'ün bereketidir. Hem milletimizin teveccühünü gösteriyor hem de 81 ilde 900’den fazla ilçede dava erlerinin teşkilatların dinamik bir şekilde çalıştığını en büyük göstergesidir. Biz bu sonuçları 10 tane gazetenin 10 televizyonun rüzgar estirmesiyle bu sonuçları elde etmiyoruz. Biz hazine yardımı alarak iktidar gücüyle, dış güçlerin desteğiyle bu sonuçları elde etmiyoruz. İnşallah seçimden sonra bu tempoyla da devam edeceğiz. Birkaç ay içerisinde 1 milyon hedefine ulaşacağız. Önce 31 Mart’ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından İnşallah 2028’de iktidara ulaşacağız. Bütün gazeteciler, televizyoncular, yorumcular, anket firmaları, siyasiler gece- gündüz tek bir konuda mutabık kalmışlar Yeniden Refah bu seçimde oylarını artıran tek parti olacak diyorlar" diye konuştu.