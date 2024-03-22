Baskil'de kar yağışı etkili oldu
Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Baskil ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinde itibaren etkili yağışla ilçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.
Yetkililer, olası don riskine karşı vatandaşları uyardı.
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