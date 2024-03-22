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        Keban Kaymakamı Atalık muhtarlarla iftar yaptı

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, mahalle ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:22
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        Keban Kaymakamı Atalık muhtarlarla iftar yaptı
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, mahalle ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

        Bir tesiste düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Atalık, İl Genel Meclis üyelerine ve tüm muhtarlara gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarı diledi.

        Atalık, iftarın ardından İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlara teşekkür belgesi verdi.

        İftar programına, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Genel Meclis üyeleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat katıldı.

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