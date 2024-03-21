Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli 1,5 yıl sonra yakalandı (2)

Elazığ'da1,5 yıl önce oğlunun düğününde boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uçar’ı tabancayla başından vurup öldüren, hamile kızını da bacağından yaralayan Yaşar Uçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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