Elazığ'da eşini öldüren ve kızını yaralayan zanlı yakalandı

Elazığ'da oğlunun düğününde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve hamile kızını bacağından yaralayan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Eylül 2022'de Mustafa Temizer Parkı içerisindeki düğün salonunda, oğlunun düğününde boşanma aşamasındaki eşi Yasemin U'yu başından vurarak öldüren ve hamile kızını bacağından yaralayarak olay yerinden firar eden şüpheli Yaşar U'nun, Elazığ'da bir adreste bulunduğu bilgisine ulaştı.