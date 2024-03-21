Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        GÜNCELLEME - Elazığ'da eşini öldüren, kızını yaralayan zanlı tutuklandı

        Elazığ'da oğlunun düğününde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve hamile kızını bacağından yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Elazığ'da eşini öldüren, kızını yaralayan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da oğlunun düğününde, boşanma aşamasındaki eşini öldüren ve hamile kızını bacağından yaralayan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Eylül 2022'de Mustafa Temizer Parkı'ndaki düğün salonunda, oğlunun düğününde boşanma aşamasındaki eşi Yasemin U'yu başından vurarak öldüren ve hamile kızını bacağından yaralayarak kaçan Yaşar U'nun, Elazığ'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Bugüne kadar polise yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği tespit edilen Yaşar U'nun, kente gelerek Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan akrabalarını görmeye gittiğini tespit eden ekipler çalışma başlattı.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yaşar U'yu ikametin ahırında bulunan samanlıkta saklanırken yakaladı.

        Zanlının üst aramasında, iç çamaşırına gizlediği 1170 dolar, 220 avro, 3 bin 125 lira ve 437 gram altın kemer ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli 1,5 yıl sonra yak...
        Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli 1,5 yıl sonra yak...
        Elazığ'da eşini öldüren ve kızını yaralayan zanlı yakalandı
        Elazığ'da eşini öldüren ve kızını yaralayan zanlı yakalandı
        Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli 1,5 yıl sonra yak...
        Oğlunun düğününde eşini öldürüp, kızını yaralayan şüpheli 1,5 yıl sonra yak...
        Elazığ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Elazığ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Elazığ'da 4 yılda spor yatırımlarıyla lisanslı sporcu sayısı 15 bine ulaştı
        Elazığ'da 4 yılda spor yatırımlarıyla lisanslı sporcu sayısı 15 bine ulaştı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı