        Elazığ Haberleri

        Hayvanseverler zorlu kış şartlarında "patili dostlar"ın yiyecek ihtiyacını karşılıyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da gönüllü hayvanseverler, çetin kış şartlarının yaşandığı kırsal bölgelerde yaşayan "patili dostları"nın yiyecek ihtiyacını karşılamak için özveriyle çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:20 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:20
        Elazığ'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava insan hayatını olumsuz etkilediği gibi kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların da yaşamını zorlaştırıyor.

        Elazığ'da İyilik Yap Kalplere Dokun Derneği çatısı altında bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından gönüllüler, mesai saatleri dışında ve hafta sonu araçla gittikleri kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerini, mesire alanlarını, park ve bahçeleri tarayarak, karşılarına çıkan sahipsiz hayvanları elleriyle besliyor.

        Hayvanseverler, şefkatle yaklaştıkları hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakarak, "patili dostlar"ın soğuk kış aylarında aç kalmamaları için fedakarca çalışıyor.

        Kentte esnaflık yapan ve derneğin başkanlığı görevini yürüten Hakan Bakıcı, AA muhabirine, bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini, bu durumun özellikle kırsal bölgelerdeki sahipsiz hayvanların yiyecek bulmasını zorlaştırdığını belirtti.

        Bu nedenle dernek olarak daha çok kırsal bölgelerde yaşayan hayvanlara mama ve yiyecek desteğinde bulunduklarını belirten Bakıcı, şunları kaydetti:

        "Merkezi yerlerde mama dağıtımını sağ olsun insanlarımız çokça yapıyor. Bu nedenle bizler de mama dağıtımı için kırsal bölgeleri, köyleri, mesire alanlarını, ormanlık alanları tercih ediyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kış aylarında sahipsiz hayvanlarımızı aç ve yalnız bırakmamaya çalışıyoruz."

        - "Sessiz dostlarımızın her zamankinden daha fazla bizlere ihtiyaçları var"

        Çocuk gelişim uzmanı Ebrar Bahçeci de kışın sert yüzünü gösterdiği bu günlerde sahipsiz hayvanları aç bırakmamak adına onlar için mesai yaptıklarını dile getirdi.

        Aç hayvanların soğuk havadan daha çok etkilendiğini vurgulayan Bahçeci, şöyle konuştu:

        "Havalar çok soğuk, bu nedenle sessiz dostlarımızın her zamankinden daha fazla bizlere ihtiyaçları var. Özellikle şehir merkezinden uzak bölgelerdeki yerleşim yerlerine, park ve mesire alanlarına gelmemizdeki sebep, kışın bu gibi yerlerde insan hareketliliğinin azalmasından dolayı hayvanların yiyecek bulmada daha çok zorluk çekmesi. Temin ettiğimiz mama ve etleri onlara şefkat ve merhamet göstererek ellerimizle yediriyoruz."

        - "Kış süresince mama ve yiyecek dağıtımına devam edeceğiz"

        Devlet memuru Hakan Kaçaner ise hayvanları sadece beslemekle kalmadıklarını yaralı ya da yardıma muhtaç halde buldukları hayvanları ilgili yerlere bildirerek koruma altına alınmalarını ya da bakımlarının yapılmasını sağladıklarını söyledi.

        Kırsal bölgelere bıraktıkları yiyeceklerden kuşların ve yaban hayvanlarının da faydalandığını dile getiren Kaçaner, "Kırsal bölgelerde ulaşabileceğimiz uç noktalara kadar ulaşmaya çalışıyoruz, kış süresince mama ve yiyecek dağıtımına devam edeceğiz." dedi.




