Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, bir iş yerine girip başına tabanca dayadı

ELAZIĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, girdiği iş yerinin kapısını üzerine kilitleyip, başına tabanca dayadı. Şüpheliyi ikna çabaları sürüyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Salıbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AJ 670 plakalı otomobilin sürücüsü, oto sanayi sitesinde kendisini durdurmak isteyen bir polis aracına çarptı. Otomobilinden inen sürücü, bir iş yerine girdi. Polis ekiplerinin de iş yerine girmeye çalışmasıyla işletmenin üst katına çıkan şüpheli, kapıyı üzerine kilitleyerek, yanındaki tabancayı başına dayayıp teslim olmak istemedi. Polis ekiplerinin sürücüyü teslim olması yönünde ikna çabası, 5’inci saatinde sürüyor.