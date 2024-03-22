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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, bir iş yerine girip başına tabanca dayadı

        ELAZIĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, girdiği iş yerinin kapısını üzerine kilitleyip, başına tabanca dayadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:39 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:45
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, bir iş yerine girip başına tabanca dayadı
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        ELAZIĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, girdiği iş yerinin kapısını üzerine kilitleyip, başına tabanca dayadı. Şüpheliyi ikna çabaları sürüyor. 

        Olay, saat 16.30 sıralarında Salıbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AJ 670 plakalı otomobilin sürücüsü, oto sanayi sitesinde kendisini durdurmak isteyen bir polis aracına çarptı. Otomobilinden inen sürücü, bir iş yerine girdi. Polis ekiplerinin de iş yerine girmeye çalışmasıyla işletmenin üst katına çıkan şüpheli, kapıyı üzerine kilitleyerek, yanındaki tabancayı başına dayayıp teslim olmak istemedi. Polis ekiplerinin sürücüyü teslim olması yönünde ikna çabası, 5’inci saatinde sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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