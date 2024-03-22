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        Baskil'de etkili hutbe sunumu semineri düzenlendi

        Baskil İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerine din görevlileri katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:39
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        Baskil'de etkili hutbe sunumu semineri düzenlendi
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        Baskil İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerine din görevlileri katıldı.

        İlçe Müftülüğü Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda etkili hutbe sunumu semineri düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır ve İlçe Vaizi Mustafa Ergün tarafından din görevlilerine seminer kapsamında eğitim verildi.

        Seminere katılanlara katılım belgesi verildi.

        Çakır, "Din görevlisi arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri için eğitim düzenledik. Bu tür hizmet içi eğitimler oldukça verimi geçmektedir. Katılanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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