Baskil'de etkili hutbe sunumu semineri düzenlendi

Çakır, "Din görevlisi arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri için eğitim düzenledik. Bu tür hizmet içi eğitimler oldukça verimi geçmektedir. Katılanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır ve İlçe Vaizi Mustafa Ergün tarafından din görevlilerine seminer kapsamında eğitim verildi.

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