Elazığ'da, çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Elazığ'da, silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da, silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.
Nailbey Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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