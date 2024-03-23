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        Elazığ'da, çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da, silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 23.03.2024 - 10:56
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        Elazığ'da, çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da, silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

        Nailbey Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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