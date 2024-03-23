Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Deprem riski yüksek Elazığ'da öğrencilere afet bilinci eğitimi veriliyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi'nde (AKUB) yer alan öğretmenler ve personel, okullarda öğrencilere afet bilinci aşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem riski yüksek Elazığ'da öğrencilere afet bilinci eğitimi veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Birimi'nde (AKUB) yer alan öğretmenler ve personel, okullarda öğrencilere afet bilinci aşılıyor.

        Deprem riski yüksek kentte 2 yıl önce gönüllü 27 öğretmen ve 13 kurum personelinin katılımıyla AKUB kuruldu.

        AFAD İl Müdürlüğünde ilk yardım, teknik arama, psikososyal destek, güvenlik, cihazla arama ve barınma gibi konularda eğitim alan AKUB ekibi, öğrencileri afetlere karşı bilinçlendirmek için eğitim çalışması başlattı.

        Okul okul gezen ekipler, öğrencilere bir afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilendirme yapıyor.

        Ekiplerin 33'üncü durağı Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi oldu.

        Öğrencilerle görüşerek afetlere karşı bilgilendirmek için sunum yapan ekipler, daha sonra senaryo gereği kentte meydana gelen yıkıcı bir deprem sonrası tahliye, ilk yardım ve enkaz altında kalan yaralıların kurtarılması konusunda tatbikat gerçekleştirdi.

        - "Afetlere sürekli hazır olmamız gerekiyor"

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, Elazığ'ın deprem kuşağında olduğunu ve bugüne kadar depremler yaşadığını ifade ederek, bu depremlerden sonra afetlere karşı bilinçlenmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

        Afetlere karşı hazırlıklı olmak için çalışmalar yaptıklarını, bünyelerinde arama kurtarama ekibi kurduklarını ifade eden Yiğit, şöyle dedi:

        "Ekibimiz 40 eğitim çalışanından oluşuyor. Ekibin içinde 'yiyecek içecek', 'arama kurtarma', 'barınma' gibi alt gruplar da var. Bu kapsamda spesifik eğitimler aldılar. Ekibimiz son yaşadığımız 6 Şubat 2023'teki depremlerde başta Malatya olmak üzere diğer illerimizde arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Bu ekibi güçlendirerek olası afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek için bütün çalışmalarımızı yaptık. Afetlere sürekli hazır olmamız gerekiyor."

        Ekibin verilen eğitimlerle olası afetlere karşı hazır durumda olduğunu anlatan Yiğit, bütün öğrencileri ve eğitim çalışmalarını bu doğrultuda bilgilendireceklerini kaydetti.

        Yiğit, bu eğitimi alan öğrencilerin diğer aile bireylerini de bilgilendireceğini dile getirerek, ve katkısı olacak. İlimizde bulunan 556 okulumuzda 133 bin öğrencimize bu eğitimleri güncel haliyle verip onları depreme ve afetlere hazırlıklı hale getirmek niyetindeyiz. Bu doğrultuda öğrencilerimiz hem deprem anında hem de sonrasında ne yapacaklarının bilincinde olacaklar." ifadelerini kullandı.

        - "Elazığ'daki bütün okullarda bu eğitimleri vermekteyiz"

        AKUB üyesi Suat Toksöz eğitim çalışanları olarak gönüllülük esasına dayanarak bu hizmeti verdiklerini belirtti.

        Afetin hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Toksöz, "Öğrencilerimizin afetlerde ilk yardım ve psikolojik olarak durumu yönetebilmeleri konusunda hazırlıklı olmaları için çalışıyoruz. Elazığ'daki bütün okullarda bu eğitimleri vermekteyiz. 2020 depremine hazırlıksız yakalanmıştık. 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise AFAD ile birlikte çalışmalara katıldık. Ekibimiz sahada psikolojik destek de verdi, depremin ilk 3 gününde 380 çadır kurdu. Eğitimin devam etmesi için de çadır kurduk, gıda yardımlarında bulunduk." diye konuştu.

        Öğrencilerden Kemal Yıldızhan, verilen eğitimin çok faydalı olduğunu belirterek, hem deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hem de ilk yardım konusunda bilgi sahibi olduklarını aktardı.

        İrem Kalkancı, depremlerin meydana geldiği bir kentte yaşadıklarını ifade ederek, bu eğitim ile olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları için bilgilendirildiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova'da terör saldırısı!
        Moskova'da terör saldırısı!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        6 yavru kedinin başını kesip öldürdü! Bursa'da vahşet!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy çıkarması
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        O anlar kamerada! Araçtan inip kadına saldırdı!
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        "Bu oyun EURO2024'te iş yapar"
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Kate Middleton'a destek
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Leylekler göçü bıraktı! Artık bu zorluğa katlanmıyorlar
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Süper Kupa finalinde tarih değişmedi
        Metina'da 12 terörist etkisiz!
        Metina'da 12 terörist etkisiz!
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Mehmet Ayan yazdı: Hücuma kalite lazım
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        Benzeri bulunmayan bitki türü! İsmi: Adanus...
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        İşçinin ödenmeyen ücreti Fon’dan
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Bakan Kacır Türksat 6A için tarih verdi
        Bakan Kacır Türksat 6A için tarih verdi
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        Setler mühendis - oyuncu kaynıyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Her gün bir doz Prenses Kate
        Her gün bir doz Prenses Kate
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        "Böyle hayatlar yaşamıyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede kar ve sağanak!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da gümrük kaçağı 63 telefon ve 17 akıllı saat ele geçirildi
        Elazığ'da gümrük kaçağı 63 telefon ve 17 akıllı saat ele geçirildi
        Elazığ'da, çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da, çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda 23'ü hükümlü 24 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş operasyonunda 23'ü hükümlü 24 kişi yakalandı
        Fatih Erbakan: Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar (2)
        Fatih Erbakan: Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar (2)
        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, bir iş yerine girip başına tab...
        Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, bir iş yerine girip başına tab...
        Baskil'de etkili hutbe sunumu semineri düzenlendi
        Baskil'de etkili hutbe sunumu semineri düzenlendi