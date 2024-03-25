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        Krom madeninde işçilerin üzerine taş düştü: 2 yaralı

        ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde krom madeni ocağında üzerlerine taş düşen 1'i ağır, 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:35
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        Krom madeninde işçilerin üzerine taş düştü: 2 yaralı
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        ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde krom madeni ocağında üzerlerine taş düşen 1’i ağır, 2 işçi yaralandı.

        Palu ilçesi Kayaönü köyü mevkiinde, Denson Madencilik'e ait krom madeni ocağında, çalışan işçilerin üzerine taş düştü. Olayda M.S.Ö. ile A.D. yaralandı. İhbar üzerine madene sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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