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        Elazığ'da üniversite öğrencileri yurttaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

        Elazığ'da gönüllü üniversite öğrencileri, kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtların yemekhanesindeki fazla yemekleri her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:20 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:20
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        Elazığ'da üniversite öğrencileri yurttaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
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        Elazığ'da gönüllü üniversite öğrencileri, kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtların yemekhanesindeki fazla yemekleri her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Komşum Projesi" kapsamında öğrenci yurtlarında yemek saatleri sonrasında fazla gelen yemekler, yurtlarda barınan gönüllü öğrenciler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının tamamında uygulanan proje ile hem yemek israfı engelleniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, projenin son 3 yıldır uygulandığını belirtti.

        Projenin öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu ve yardımlaşma duygusunu geliştirdiğini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

        "'Komşum Projesi' Bakanlığımızın önemsediği bir proje. Öğrencilerimizin özverili bir çalışmayla sıcak yemekleri ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaları çok anlamlı. Yurtlarımızda sosyal faaliyetlere çok önem veriyoruz. Bu anlamda emeği geçen tüm idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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