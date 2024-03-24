Elazığ'da üniversite öğrencileri yurttaki fazla yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Elazığ'da gönüllü üniversite öğrencileri, kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtların yemekhanesindeki fazla yemekleri her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Komşum Projesi" kapsamında öğrenci yurtlarında yemek saatleri sonrasında fazla gelen yemekler, yurtlarda barınan gönüllü öğrenciler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının tamamında uygulanan proje ile hem yemek israfı engelleniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.