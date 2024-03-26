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        Bakan Yumaklı: Yüzer GES, karadakine göre yüzde 10 daha verimli

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yüzer güneş enerji santrali (GES), karada yapılan güneş enerji sistemlerinden yüzde 10 daha verimlidir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:00
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        Bakan Yumaklı: Yüzer GES, karadakine göre yüzde 10 daha verimli
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yüzer güneş enerji santrali (GES), karada yapılan güneş enerji sistemlerinden yüzde 10 daha verimlidir. Bu rezervuarlardaki elbette belli bir planlama ile yapılmış olacak. Yapılacak olan güneş enerji sistemleri aynı zamanda karadaki alan ihtiyacına yönelik baskıyı da azaltmış olacak” dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir dizi ziyaretler kapsamında Elazığ’a geldi. Bakan Yumaklı, Elazığ Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra Keban Barajı’nın rezervuar alanında tesis edilen yüzer GES projesinde incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı’ya yardımcıları Ebubekir Gizligider ile Prof. Dr. Ahmet Gümen, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ile Ejder Açıkkapı ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları eşlik etti. Burada konuşan Bakan Yumaklı, Keban Barajı’nın hem sulama hem de elektrik üretimi için önemli alanlardan biri olduğunu belirterek, “Bizler son dönemde su ile alakalı hususları konuşurken aynı zamanda sulama projelerinin ülkemizde yaygınlaştırılması için de projeler geliştirmeye devam ettik. Sulama projeleri için, içinde bulunduğumuz alanı düşündüğümüzde baraj ile sulanacak olan alanların arasındaki kod sebebiyle bu sulamaların pompa sistemiyle belli bir enerji ile yapılması gerekti. Elbette bu da yaklaşık yüzde 40’lık ilave maliyet demekti. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir Ar-Ge çalışması başlattı. Türkiye’de su rezervuarlarının üzerinde güneş enerji sistemi kurulumu daha önce birkaç kez küçük çaplı yapılmış, ancak sisteme elektrik verecek hale gelmemiş. Şu anda Keban Baraj Gölü üzerinde bulunan alan bu Ar- Ge çalışmasının neticesinde, sisteme elektrik verecek hale gelmiştir. 1 megavatlık bir elektriği sisteme vererek, karadaki 2 megavatlık güneş enerjisi sistemimiz de entegre olarak bu alandaki Kuzova ile ilgili tüm sulamanın yaklaşık yarısının enerjisini sağlar duruma gelmiştir” diye konuştu.

        ‘YÜZER GES’İ ÜLKE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRACAĞIZ’

        Yüzer güneş enerji santralini yaygınlaştıracaklarını ifade eden Bakan Yumaklı, “Karada yapılan güneş enerji sistemlerinden yüzde 10 daha verimlidir. Bu rezervuarlardaki elbette belli bir planlama ile yapılmış olacak. Yapılacak olan güneş enerji sistemleri aynı zamanda karadaki alan ihtiyacına yönelik baskıyı da azaltmış olacak. Kuzova için ilave bir 3 megavatlık daha güneş enerjisi sistemi, su üzerinde yapıldığı takdirde Kuzova ile alakalı sulama için gerekli olan enerjinin tamamını karşılayacak duruma gelmiş olacak. Bunun ülke çapında yaygınlaştırılmasıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye’de içme suyu hariç belli bir sevide olan tüm su rezervuarların yüzde 10’nunu bile kullandığımızda Türkiye’nin yıllık elektrik ihtiyacının 4’te birini karşılama potansiyeline sahip. Elbette bu teorik bir konu. Ancak pratikte de bu başarılı örnekten hareketle bunun geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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